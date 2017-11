Wiener Schülerin (16) führte Kopftuch-Emoji ein

Seit sie 13 Jahre alt ist, trägt Rayouf Alhumedhi ein Kopftuch. "Es ist wichtig für meine Identität", sagt sie. Doch vergeblich suchte sie auf ihrem Handy nach einem Emoji, das wie sie ausschaut. Also wandte sich das Mädchen aus Saudi-Arabien an Apple und an das Unicode Consortium, das die Standards für die Piktogramme festlegt. Mit Erfolg!