Beeilung, Christkind: 24. Dezember ist Sonntag

Last-Minute-Geschenke für Weihnachten

Wer trotzdem am 24. Dezember ein Last-Minute-Geschenk besorgen muss, kann nur in den Wintertourismusregionen sein Glück versuchen. Dort dürften die Händler - im Rahmen der Sonntagsregelung - am 24. Dezember aufsperren. WKO-Tourismussprecher Wolfgang Kuttnig: "Die meisten wollen die Gelegenheit auch nutzen, da gerade zu Weihnachten viele Touristen da sind und für gute Umsätze sorgen." Das Christkind muss also nicht verzweifeln.

Christian Rosenzopf, Kärntner Krone