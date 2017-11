„Torpedo“-Achi verlor wegen Nackt-Dating-Show Job

Dass jetzt ein anderer auf der Trauminsel in den Genuss von Nackt-Kandidatinnen wie Patricia Blanco oder "DSDS"-Sternchen Melody Haase, die sich ja extra für die Show ihre Intimzone aufhübschen ließ, kommt, treffe ihn schon, aufgeben wolle er aber dennoch nicht, so Achi weiter. "Ich bin schon enttäuscht, aber that's the game. Es gibt ja noch viele andere tolle Formate." Bereits im Jänner habe er schon sein nächstes TV-Engagement. "Ich glaube langsam aber, dass ich unvermittelbar bin - ich hab' ja insgesamt schon fünf Datingshows durchgemacht." Aber vielleicht klappt's ja dieses Mal mit der Suche nach der Traumfrau ...