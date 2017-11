Russland: Zoo-Pflegerin von Tiger schwer verletzt

In einem russischen Zoo ist eine Tierpflegerin von einem Sibirischen Tiger (auch als Amurtiger bezeichnet) angegriffen und schwer verletzt worden. Der Gesundheitszustand der Frau sei zwei Tage nach der Attacke in der Stadt Kaliningrad in der gleichnamigen russischen Exklave "stabil", sagte eine Zoosprecherin am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.