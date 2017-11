Seine Oma ließ ihn immer Tannenwipfelsaft trinken, wenn er als Kind Husten hatte. Den "Zaubertrank" aus Kindertagen hat Denis Richter nicht vergessen - und irgendwie ist der auch "schuld" daran, warum "Chia Birds" entstand. Der Linzer, der über Umwege im Lebensmittelbereich landete, entwickelte aus Chia-Samen (eine Salbei-Art), grünem Tee und Kohlensäure ein Kraftgetränk namens "Chia Birds".



Weltweites Interesse

"Erst wurde ich ausgelacht", erinnert sich der "Mini-Miraculix", der ursprünglich einfach über Amazon ein Sackerl Chia-Samen bestellt hatte und zu experimentieren begann. "Ich hab’ zuerst probiert, Müsli-Riegel mit den Samen zu machen", sagt der 39-Jährige. Weil die Resonanz seines Umfelds nicht dementsprechend ausfiel, entstand dann das Getränk, das zuletzt auch bei der größten Lebensmittelmesse der Welt in Köln ausgezeichnet wurde. Dort deponierten auch Handelsketten aus der ganzen Welt ihr Interesse an der Erfindung aus Oberösterreich.



Coolness für Gesundheit

"Du bist, was du isst", lautet das Motto, das der Linzer verinnerlicht hat. Mit "Chia Birds" will Richter dafür sorgen, dass Gesundheit cool wird. "Wir haben als erste europäische Firma die Zulassung für Chia im Getränk erhalten", ist der Linzer stolz, der dank einer Förderung vom Lebensmittelcluster den entscheidenden Schritt setzen konnte. Die Wurzeln der Chia-Samen sind im Auftritt von "Chia Birds" unübersehbar: Ein Kolibri, der im Reich der Azteken eine besondere Bedeutung hatte, ziert das Logo der Marke. Für die Azteken waren die Samen ein Grundnahrungsmittel und Heilmittel. Nun erobern sie als Super-Food Europa.

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung