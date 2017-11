Hilfe für Menschen in Griechenland

Rund 130 Tonnen Hilfsgüter bringen der Salzburger Erwin Schrümpf und seine Mitstreiter von der Griechenlandhilfe jedes Jahr ins Land der Hellenen. Mit Kleinbussen und Sattelschleppern sind sie unterwegs zu Obdachlosen, Krankenhäusern, Behindertenheimen. Schrümpf betont: "Selbst einfachste Dinge wie OP-Handschuhe, Spritzen oder Nadeln fehlen in den Spitälern. In Betreuungseinrichtungen mangelt es an Spezialnahrung. Es herrschen vielerorts Zustände wie in der Dritten Welt." Schrümpf weiter: "Es gibt in Griechenland mittlerweile Tausende Familien, die können sich nicht einmal mehr die Zahnbürsten für ihre Kinder leisten!"

Finanziert wird die Hilfe des Vereins durch Spenden - auch aus dem Burgenland. Und dass die Burgenländer ein großes Herz für Menschen in Not haben, beweisen sie immer wieder. So wie Petra Seiser: "Ich habe wiederholt privat gesammelt. Irgendwann habe ich mir gedacht, ich übernehme diese Aufgabe offiziell für das gesamte Südburgenland." Ab sofort kann man bei der Oberwarterin Sachspenden für den Verein abgeben. Weitere Infos unter: 0680/239 45 74.

