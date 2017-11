CIA veröffentlicht gigantisches Bin-Laden-Archiv

Der US-Auslandsgeheimdienst CIA hat am Mittwoch ein gigantisches Archiv aus dem Besitz des getöteten Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden veröffentlicht. Die Bürger erhalten so die Möglichkeit, "weitere Einblicke in die Planungen und Arbeitsweise dieser Terrororganisation zu gewinnen", erklärte CIA-Chef Mike Pompeo in Washington.