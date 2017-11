Wahlkrimi: SPÖ will nicht 107.200 € Steuern zahlen

"Nein, die 536.000 Euro für den Wahlkampf in Österreich muss die Firma von Tal Silberstein in Israel versteuern", meint die SPÖ-Führung. Experten des Finanzministeriums wollen sich da nicht so festlegen: Hat eine israelische Firma eine Betriebsstätte in Wien, wären vom Auftraggeber 20% Körperschaftssteuer abzuliefern, also 107.200 Euro.