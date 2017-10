Staatssekretär schickte Sekretärin Sextoys kaufen

Wegen eines Auftrags an seine Sekretärin, Sexspielzeug zu kaufen, ist ein Mitglied der britischen Regierung unter Druck geraten. Die "Mail on Sunday" berichtete, Investitions-Staatssekretär Mark Garnier habe seine Sekretärin in seiner Zeit als Parlamentsabgeordneter Geld gegeben, um in einem Londoner Sexshop zwei Vibratoren zu besorgen.