Sturmflut in Hamburg, Tote in Tschechien und Polen

In den tiefer gelegenen Lagen des Nordens wurde die stärkste Böe zunächst in Herisau mit 90 km/h gemessen. Ähnlich stark war im Süden der Nordföhn. In der Gemeinde Simplon wurden Windspitzen von 95 km/h verzeichnet, in Poschiavo waren es 86 km/h. Im Laufe des Tages erwartete SRF Meteo noch stärkere Winde.

Tschechien: Zwei Menschen tot, Hunderttausende ohne Strom

In Tschechien hat der schwere Herbststurm zwei Menschen das Leben gekostet. Eine Frau wurde bei einem Waldspaziergang bei Trebic (Trebitsch) in Mähren von einem Baum erschlagen. Ein Mann starb, als er in der Kleinstadt Jicin (Jitschin) in Nordböhmen von einem Baum getroffen wurde. Auch in Polen hat der Sturm ein Opfer gefordert: Ein Mann fuhr mit seinem Auto in der Nähe von Stettin in einen von einem Baum stürzenden Ast.