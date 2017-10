EU-Kommission prüft Abschaffung der Sommerzeit

Herzinfarktrisiko sinkt bei Umstellung zur Winterzeit

Laut Wissenschaftlern führe die Zeitumstellung, insbesonders jene von der Winter- auf die Sommerzeit, am Folgetag zu einem markanten Anstieg von Herzinfarkten. Die Fallzahl schnelle nach der Umstellung um 25 Prozent nach oben, hieß es in einer US-Studie, die auf einem Kardiologenkongress in Washington vorgestellt wurde. Ursache dafür sei vermutlich der Verlust von einer Stunde Schlaf. Umgekehrt ist der Studie zufolge der Effekt beim Wechsel zurück zur Winterzeit: Am darauf folgenden Dienstag sinkt die Herzinfarktrate - vermutlich infolge des verlängerten Schlafs - um 21 Prozent.