Messerterror: Attacke auf Priester in Bethlehem

Der Vorfall ereignete sich laut „Israel heute“ am Freitag. In dem Video der Überwachungskamera sieht man, wie der Geistliche mehrere Menschen, die vor dem aggressiven Duo fliehen wollen, in einen Hof lässt. Wie „Israel unwired“ berichtet, sollen die Männer eine christliche Pilgerin sexuell belästigt haben. Als der Priester dann mit den beiden durch das verschlossene Tor spricht, greift ihn einer der jungen Muslime vollkommen überraschend mit dem Messer an und sticht ihm in den Bauch.