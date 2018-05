Erneut massiver Raketenhagel der Hamas auf Israel

Netanjahu kündigt „harte militärische Reaktion“ an

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte unterdessen eine harte militärische Reaktion auf die Beschüsse an. Nach Medienberichten berief er eine Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsstabs ein. Es liege jetzt in den Händen der Hamas, ob die Situation in den kommenden Tagen weiter eskalieren werde oder nicht. „Ruhe wird mit Ruhe beantwortet werden, Feindseligkeiten dagegen mit einer angemessenen Reaktion“, sagte der israelische Militärsprecher Jonathan Conricus. Israel habe kein Interesse an einer Eskalation. Der israelische Geheimdienstminister Israel Katz sagte im Armee-Hörfunk, man sei seit dem Konflikt von 2014 nicht mehr „so nah an der Schwelle zum Krieg“ gewesen.