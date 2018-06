Schwarzmarktprodukte bleifrei, Markenware nicht!

Eine erstaunliche Entdeckung haben Forscher bei der Untersuchung von Milchpulver in Afrika gemacht. Weil teure Markenbabynahrung für viele Mütter unerschwinglich ist, floriert in vielen Ländern ein unkontrollierter Schwarzmarkt. Vielfach wird daher befürchtet, dass minderwertiges und vor allem mit Blei verunreinigtes Milchpulver in Umlauf kommt. Ein Vergleichstest unter der Leitung der Veterinärmedizinischen Universität (Vetmeduni) Wien zeigt aber, dass diese Produkte schadstofffrei waren - im Gegensatz zu Markenware.