Verletzter Gleitschirmpilot hatte kein Handy dabei

Der Gleitschirmpilot aus Pfarrkichen/M. war am Donnerstagnachmittag mit seinem Gleitschirm von der Starbasis eines Gleitschirmclubs in Hofkirchen im Mühlkreis wegeflogen. Bei dem Flug über das Donautal blieb er bei Niederranna mit seinem Schirm an einem Baum hängen. Da der Mann kein Handy bei sich hatte, konnte er telefonisch keine Hilfe holen. Er löste die Verbindung zum Schirm und stieg auf einen Ast. Doch dieser hielt seinem Gewicht nicht stand und brach ab. Der Pilot stürzte mehrere Meter auf den steilen Waldboden und erlitt schwere Verletzungen.