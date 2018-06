Schwieriger Löscheinsatz bei Brand von Elektroauto

Elektro-Autos sind als umweltschonende Alternative zu den Spritfressern voll im Trend, doch die strombetriebenen „Boliden“ haben auch Schattenseiten. Das zeigte sich nun bei einem spektatkulären Einsatz der Feuerwehr, als in Traun ein Elektro-Kleintransporter in Brand geriet. Laut Einsatzleiter Thomas Andexlinger hat so ein Löscheinsatz seine Eigenheiten, weil die Battereien ganz anders funktionieren als normale Motoren.