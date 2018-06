25. Life Ball: Pompöses Jubiläum trotz Starflaute

Seit 25 Jahren setzt sich Gery Keszler und sein Team unermüdlich für den Kampf gegen die Immunschwächekrankheit HIV/Aids ein. Und eigentlich sollte das Event, das 1993 zum ersten Mal in Wien gefeiert wurde, am Samstag unter dem Motto „Sound of Music“ sein pompöses Jubiläum feiern - eine fulminante Hochzeit inklusive. Doch während in den letzten Jahren noch Top-Promis wie Naomi Campbell, Sir Elton John, Helena Christensen, Vivienne Westwood oder Sharon Stone Keszlers Ruf nach Wien folgten, ist die Liste der internationalen VIPs, die morgen am Ball tanzen wird, kurz. Doch auch ohne einem Großaufgebot A-Prominenz verspricht auch dieser Abend gewohnt farbenfroh zu werden. Wir sind morgen für Sie live dabei: Alle Infos, alle Bilder und alle Videos gibt es für Sie ab 20 Uhr live auf krone.at!