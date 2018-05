Charlize Theron kommt doch nicht zum Life Ball

Für ihr Wirken als Schauspielerin hat Charlize Theron unzählige Preise samt Oscar erhalten. Am Donnerstagabend freute sich die Südafrikanerin auch über die erste Auszeichnung für ihr Arbeit in der HIV/Aids-Prävention. Life Ball-Organisator Gery Keszler überreichte Theron im Kaiserpavillon im Wiener Schloss Schönbrunn den Swarovski „Christal Of Hope“. Den Life Ball am Samstag wird die Schauspielerin aber nicht besuchen - aus familiären Gründen, wie es heißt.