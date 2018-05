21-jähriger Biker aus Sillian tödlich verunglückt

Ein 21-jähriger Motarradfahrer aus Sillian ist Freitagabend auf der Pustertaler Staatsstraße bei Toblach in Südtirol bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der gebürtige Villacher, der in Sillian in Osttirol gewohnt hatte, war mit seinem Bike gegen einen Lieferwagen geprallt. Laut Polizei war er auf der Stelle tot.