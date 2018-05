Abramovich: Chelsea-Verkauf & Rückzug nach Moskau?

Der russische Oligarch hatte Großbritannien kurz vor dem 1. April - noch vor Ablauf seiner Aufenthaltsbewilligung - verlassen und wurde zum letzten Mal am 10. März im Stadion seines Teams gesichtet, bei der Partie Chelsea gegen Crystal Palace. Seitdem trat er nicht mehr in der Öffentlichkeit auf, zumindest nicht in England. Sein Privatjet, eine Boeing 767, genannt „The Bandit“, wurde in Moskau, Nizza, Zürich und New York gesichtet.