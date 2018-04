Ärzte geben Entwarnung: Ex-Spion erholt sich rasch

Erst am Donnerstag veröffentlichte Scotland Yard eine Stellungnahme der 33-jährigen Tochter des Ex-Spions. Sie sei dankbar für die Hilfe, bat aber darum, das Privatleben ihrer Familie während der Genesung zu respektieren. Am Freitag meldeten sich dann auch die Ärzte des 66-jährigen Doppelagenten zu Wort - mit einer positiven Diagnose: „Er spricht gut auf die Behandlung an, seine Gesundheit verbessert sich schnell.“