Heiß! Anna Veith mit DIESEM Bikini-Schnappschuss

Nach der vergangenen Saison, wo sie ihr Comeback nach einer schweren Knieverletzung feierte, genießt unser Ski-Ass derzeit ihren Urlaub. In den sozialen Netzwerken hält sie ihre Fans stets am Laufenden. Die Salzburgerin entspannt zurzeit bei Traumwetter in der Toskana und verzaubert ihre Fans dabei mit einem heißen Bikini-Schnappschuss am Pool.