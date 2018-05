Rekord-Sieg! Warriors lassen Houston keine Chance

Die Golden State Warriors haben am Sonntagabend (Ortszeit) das dritte Western-Conference-Finale der National Basketball Association (NBA) klar dominiert. Die „Dubs“ fegten mit einem 126:85-(54:43)-Triumph über die Houston Rockets hinweg und führen damit in der „best of seven“-Serie 2:1. Das vierte Match findet in der Nacht auf Mittwoch (3.00 Uhr MESZ/live DAZN) erneut in Oakland statt.