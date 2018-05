Oberösterreich wächst vor allem durch Zuwanderung

Bezirk Wels-Land mit zweitstärkstem Wachstum

Der Bezirk Wels-Land ist österreichweit gesehen Wachstums-Vizekaiser: Plus 1,36 Prozent werden nur vom Bezirk Gänserndorf (+1,38 Prozent) geschlagen - und liegen noch über dem Plus von Wien, das seit 2002 die höchsten Bevölkerungszuwächse aller Bundesländer aufweist; 2017 waren es dort plus 1,13 Prozent. Zu den stärkst Gewachsenen gehören auch die Bezirke Linz-Land (+1,11 Prozent) und Braunau (+1,08 Prozent). Nur der Bezirk Rohrbach ist geschrumpft, wenn auch nur um 1,18 je 1000 Einwohner, das sind 0,18 Prozent.