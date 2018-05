Kapfenberg nach „Sweep“ gegen BC Vienna im Finale

Die Kapfenberg Bulls stehen erneut im Endspiel der Basketball-Bundesliga. Der Titelverteidiger gewann am Freitag auswärts gegen BC Vienna 92:78 (45:43) und entschied die Halbfinalserie (best of five) dadurch auf schnellstem Weg 3:0 für sich. Der Finalgegner der Steirer wird Gmunden oder Traiskirchen sein, die Oberösterreicher führen vor dem dritten Spiel am Samstag 2:0.