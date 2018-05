Leiche in Plastiksack: Rätsel um Identität gelöst

R. für die Polizei kein Unbekannter

Elmar R. war zum Zeitpunkt seines Verschwindens 75 Jahre alt. Er wurde in Wörgl geboren und wohnte bis zu seinem Tod in der Innsbrucker Blasius-Hueber-Straße. Der Mann sei „kein Unbekannter“, hatte die Justiz doch in den 1980er- und 1990er-Jahren zahlreiche Verfahren gegen ihn wegen Eigentums- und Suchtmitteldelikten geführt, so LKA-Chef Pupp. „Wir schließen nicht aus, dass das Motiv aus dieser Ecke kommt.“