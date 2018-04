Leiche in Plastiksack am Innufer gefunden

Mordalarm in Tirol: In Fritzens (Bezirk Innsbruck Land) ist am Freitagnachmittag ein grausiger Fund gemacht worden. Im Zuge von Flurreinigungsarbeiten wurde am nördlichen Innufer ein großer Plastiksack mit menschlichen Überresten entdeckt. Die Polizei geht von Fremdverschulden aus.