Leiche in Plastiksäcken: Das ergab die Obduktion

Im makaberen Mordfall von Fritzens in Tirol liegen nun erste Ergebnisse der Obduktion vor - aufgrund des starken Verwesungsgrades der Leiche sind laut Polizei derzeit aber noch viele Fragen offen. Wie berichtet, kam es erst am Freitag zu dem grausigen Fund. In Plastiksäcken wurde in der Nähe des Fußballplatzes in Fritzens eine mit brutaler Gewalt zugerichtete Leiche entdeckt.