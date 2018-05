Meghans Papa nach OP: „Darf mich nicht aufregen“

Es gehe ihm gut, aber nach der OP am Mittwoch werde es bis zur Genesung „noch lange dauern“, zitierte das Promiportal „TMZ“ Thomas Markle, der zurückgezogen im mexikanischen Rosarito und in den USA lebt. „Ich bleibe noch ein paar Tage im Krankenhaus“, bestätigte er zudem indirekt, dass er am Samstag seine Tochter in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor Castle nicht zum Altar führen wird. Denn nach dem Eingriff gelte für ihn nun: „Ich darf mich nicht aufregen.“