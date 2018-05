Foto-Skandal um Meghan Markles Papa

Doch warum diese Scharade? Dazu hat die britische Zeitung eine Theorie. Die Bilder können nämlich bis zu 110.000 Euro einbringen - ein stattliches Taschengeld, an dem der 73-Jährige mitnaschen könnte. Oder steckt etwa gar nicht das liebe Geld dahinter? Immerhin zeigten die ersten Paparazzibilder des Brautvaters Markle mit Zigaretten und Bier in der Hand, an seiner Seite eine unbekannte Frau. Es kann also gut sein, dass nun Bilder hermussten, die Thomas Markle in ein positives Licht rücken. Ein Royal-Insider ist sich jedenfalls sicher: „Der Palast hält sehr viele, uns allen niemals zugängliche Beziehungen in der Hand, zieht hinter den Augen der Öffentlichkeit an vielen Strängen.“