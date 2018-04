Royal Wedding: Alles, was wir bis jetzt wissen!

Prinz William und Herzogin Kate gaben sich an einem Freitag das Jawort, die Queen heiratete einst an einem Donnerstag. Es wird vermutet, das Brautpaar habe sich für den Samstag entschieden, da den Briten für seine Hochzeit kein Urlaubstag vergönnt sein würde, wie bei der Hochzeit von William im Jahr 2011. Die Uhrzeit dürfte viele britische Sportfans beruhigen, denn am 19. Mai ist auch das Finale des englischen Fußballcups - in der Regel aber am späten Nachmittag.