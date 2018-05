Meghans Mama ist schon auf dem Weg zur Hochzeit

Am Dienstag wurde Doria Ragland dabei geknipst, wie sie ihr Haus in Los Angeles verlässt, in der Hand einen Kleidersack von Burberry. Ob sich darin ihr Outfit für die Hochzeit am Samstag befindet? Abgeholt wurde die 61-Jährige von einer schwarzen Limousine mit Chauffeur, der ihr Gepäck im Kofferraum verstaute.