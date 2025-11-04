Elyas M’Barek dreht im knappen Regenbogen-Hoserl!

Wenn die Agentur solche Bilder reinspült, MÜSSEN wir sie einfach zeigen! Auf Mallorca wurde für den Film „Der perfekte Urlaub“ jetzt am Strand gedreht – und die ersten Fotos zeigen Elyas M’Barek und seine Filmkollegen, wie wir sie noch nie gesehen haben! In knappen Badehosen, Sonne satt und jeder Menge Muskel-Alarm.