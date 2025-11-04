Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

MÜSSEN wir zeigen!

Elyas M’Barek dreht im knappen Regenbogen-Hoserl!

Society International
04.11.2025 09:48
Oh là là! Elyas M’Barek zeigt Farbe – und ziemlich viel Haut beim Dreh auf Mallorca.
Oh là là! Elyas M’Barek zeigt Farbe – und ziemlich viel Haut beim Dreh auf Mallorca.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Wenn die Agentur solche Bilder reinspült, MÜSSEN wir sie einfach zeigen! Auf Mallorca wurde für den Film „Der perfekte Urlaub“ jetzt am Strand gedreht – und die ersten Fotos zeigen Elyas M’Barek und seine Filmkollegen, wie wir sie noch nie gesehen haben! In knappen Badehosen, Sonne satt und jeder Menge Muskel-Alarm.

0 Kommentare

Elyas M’Barek trägt in der Szene eine winzige, regenbogenfarbene Badehose – und das auch noch mit der gewohnten Lässigkeit, die ihn zum Publikumsliebling gemacht hat. An seiner Seite: Florian David Fitz, Frederick Lau und Wotan Wilke Möhring, ebenfalls kaum bekleidet und bester Laune. 

Auch Frederick Lau und Wotan Wilke Möhring zeigen sich wie M’Barek kunterbunt, nur Florian David ...
Auch Frederick Lau und Wotan Wilke Möhring zeigen sich wie M’Barek kunterbunt, nur Florian David Fitz trägt eine Jeans-Shorts(Bild: PPS/www.PPS.at)

Perfekten Star-Ensemble
Mit „Der perfekte Urlaub“ setzen Erfolgsregisseur Bora Dagtekin und Produzentin Lena Schömann ihren Mega-Hit „Das perfekte Geheimnis“ fort, der 2019 mehr als fünf Millionen Kinotickets verkaufte.

Auch diesmal versammelt sich das bewährte Star-Ensemble um M’Barek, Fitz, Herfurth, Haase, Lau, Möhring und Schwarz, um eine neue Geschichte über Freundschaft, Liebe und Wahrheiten zu erzählen – nur eben mit mehr Sonne, mehr Chaos und deutlich weniger Stoff.

Elyas M’Barek, Frederick Lau, Florian David Fitz und Wotan Wilke Möhring
Elyas M’Barek, Frederick Lau, Florian David Fitz und Wotan Wilke Möhring(Bild: PPS/www.PPS.at)

Turbulenter Kurztrip
Die Filmfirma Constantin verspricht „einen turbulenten Kurztrip in den Süden, bei dem die Freunde herausfinden müssen, ob es ein Leben nach der Wahrheit gibt – oder ob ihre Freundschaft endgültig vorbei ist“.

Doch zumindest bei diesem Drehabschnitt scheint alles andere vergessen: Die Sonne glüht, das Wasser funkelt – und die Jungs genießen ihren „perfekten Urlaub“ im wahrsten Sinne des Wortes.

Lesen Sie auch:
Einbruch in Villa
Elyas M‘Barek: Täter überraschten Star im Schlaf
21.09.2023
Pärchen-Premiere
Elyas M‘Barek mit Ehefrau Jessica am Oktoberfest
26.09.2022

Eines steht fest: Diese Szene wird im Kino für Gesprächsstoff sorgen – und Elyas M’Barek beweist einmal mehr, dass er auch in Badehosen großes Kino liefert.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
147.970 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
125.160 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
124.145 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Society International
MÜSSEN wir zeigen!
Elyas M’Barek dreht im knappen Regenbogen-Hoserl!
Zeigt ihr Bäuchlein
„Hi Baby“: Sängerin Carly Rae Jepsen ist schwanger
Hollywood-Legende tot
Laura Dern trauert um ihre Mutter, Diane Ladd
Jonathan Bailey
Er ist der erste schwule „Sexiest Man Alive“!
Frist versäumt
Richter beendet Klage von Baldoni gegen Lively
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf