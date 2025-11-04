Elyas M’Barek dreht im knappen Regenbogen-Hoserl!

Wenn die Agentur solche Bilder reinspült, MÜSSEN wir sie einfach zeigen! Auf Mallorca wurde für den Film „Der perfekte Urlaub“ jetzt am Strand gedreht – und die ersten Fotos zeigen Elyas M’Barek und seine Filmkollegen, wie wir sie noch nie gesehen haben! In knappen Badehosen, Sonne satt und jeder Menge Muskel-Alarm.
Elyas M’Barek trägt in der Szene eine winzige, regenbogenfarbene Badehose – und das auch noch mit der gewohnten Lässigkeit, die ihn zum Publikumsliebling gemacht hat. An seiner Seite: Florian David Fitz, Frederick Lau und Wotan Wilke Möhring, ebenfalls kaum bekleidet und bester Laune.
Perfekten Star-Ensemble
Mit „Der perfekte Urlaub“ setzen Erfolgsregisseur Bora Dagtekin und Produzentin Lena Schömann ihren Mega-Hit „Das perfekte Geheimnis“ fort, der 2019 mehr als fünf Millionen Kinotickets verkaufte.
Auch diesmal versammelt sich das bewährte Star-Ensemble um M’Barek, Fitz, Herfurth, Haase, Lau, Möhring und Schwarz, um eine neue Geschichte über Freundschaft, Liebe und Wahrheiten zu erzählen – nur eben mit mehr Sonne, mehr Chaos und deutlich weniger Stoff.
Turbulenter Kurztrip
Die Filmfirma Constantin verspricht „einen turbulenten Kurztrip in den Süden, bei dem die Freunde herausfinden müssen, ob es ein Leben nach der Wahrheit gibt – oder ob ihre Freundschaft endgültig vorbei ist“.
Doch zumindest bei diesem Drehabschnitt scheint alles andere vergessen: Die Sonne glüht, das Wasser funkelt – und die Jungs genießen ihren „perfekten Urlaub“ im wahrsten Sinne des Wortes.
Eines steht fest: Diese Szene wird im Kino für Gesprächsstoff sorgen – und Elyas M’Barek beweist einmal mehr, dass er auch in Badehosen großes Kino liefert.
