Nach Skandal in Ellwangen: Togolese abgeschoben

Polizei sprach von „noch nie da gewesener Situation“

„So eine Situation haben wir noch nie erlebt. Es gab keine Anzeichen, dass es so kommen wird“, sagte Polizeivizepräsident Bernhard Weber nach dem abgebrochenen Einsatz. Seine Kollegen hätten sehr überlegt gehandelt und entschieden, den Afrikaner dort zu lassen. Er sei den Polizisten sehr dankbar, so Weber. „Ich weiß nicht, was sonst passiert wäre.“