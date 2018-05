ORF blitzt mit Plänen für Flimmit und YouTube ab

Grundsätzlich ein Unterfangen, gegen das die Behörde nichts einzuwenden hat, „im Sinne einer wünschenswerten Auffindbarkeit öffentlich-rechtlicher Inhalte“, wie sie am Montag in einer Aussendung schrieb. Eine „exklusive Kooperation des ORF mit YouTube“ würde allerdings „andere vergleichbare Unternehmen diskriminieren“. Und das verstoße gegen das ORF-Gesetz, so ein Haupt-Ablehnungsgrund der KommAustria. Außerdem könnte ein YouTube-Kanal die bestehende TVthek schwächen, meint sie. Zugleich gibt die Behörde dem ORF aber indirekt einen Tipp: Man könnte versuchen, eine Ausweitung der Sieben-Tage-Beschränkung für TVthek-Content zu beantragen, was eine weitere sogenannte Auftragsvorprüfung durch die KommAustria bedeuten würde.