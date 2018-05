Meghans Bruder warnt Prinz Harry vor der Hochzeit

Meghan Markles Halbbruder drängt Prinz Harry, die royale Hochzeit abzublasen. Thomas Markle Jr. hat einen offenen Brief an den Briten-Prinzen verfasst, in dem er ihn ausdrücklich davor warnt, seine Halbschwester zur Frau zu nehmen. Er geht sogar so weit zu behaupten, dass Harrys und Meghans Trauung der „größte Fehler in der royalen Hochzeitsgeschichte“ sei.