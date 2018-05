Blutiger Anschlag auf Polizeihauptquartier

Die Serie islamistischer Anschläge in der indonesischen Stadt Surabaya reißt nicht ab. Nach dem blutigen Wochenende mit mehreren Selbstmordattentaten in Kirchen ist das Polizeihauptquartier der Großstadt auf der Insel Java angegriffen worden. Bei der Explosion einer Autobombe am Montagmorgen kamen vier Menschen ums Leben.