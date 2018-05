Serie von Anschlägen auf Kirchen in Indonesien

Neben Paris ist in der Nacht auf Sonntag auch Indonesien Ziel von islamistischen Terrorangriffen geworden. Bei einer Serie von Bombenanschlägen auf christliche Kirchen in der Großstadt Surabaya auf der Insel Java sind am Sonntag in Indonesien binnen weniger Minuten mindestens neun Menschen getötet worden. Es gab außerdem mindestens 40 Verletzte.