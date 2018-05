Paris: Angreifer sticht auf Passanten ein

Kriminalpolizei ermittelt

Nach Angaben der Pariser Staatsanwaltschaft werde derzeit geprüft, ob die Tat einen politischen oder religiösen Hintergrund haben könnte. Vorerst stünden allerdings keine Anti-Terror-Ermittler im Einsatz, hieß es in der Nacht seitens der Behörden. Die Kriminalpolizei untersuche den Fall. In Paris hatte es in den vergangenen Jahren wiederholt tödliche islamistische Angriffe gegeben. Die französischen Sicherheitskräfte befinden sich daher in erhöhter Alarmbereitschaft.