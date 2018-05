Arzt in Bayern behandelt keine Asylwerber mehr

Die Hälfte der Patienten, die er in den letzten drei Jahren - also ab der großen Flüchtlingswelle 2015 - in einer Unterkunft in Bayern behandelt hat, seien als „Medizintouristen“ mit teils kruden Wünschen zu betrachten, schildert der Arzt im Gespräch mit der Wochenzeitung „Die Zeit“.