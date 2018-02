D: Hilfsorganisation schließt Flüchtlinge aus

Eine Hilfsorganisation in Deutschland, die von Armut betroffenen Menschen Essen zur Verfügung stellt, macht bei ihren Klienten Unterschiede. Nur noch Einheimische sollen in der Stadt Essen in den Genuss des karitativen Services der Tafel kommen. Der Anteil an Flüchtlingen, die sich bei der Organisation mit Lebensmitteln versorgen, sei drastisch angestiegen, sagte der Vorsitzende Jörg Sartor. "Wir wollen, dass auch die deutsche Oma weiter zu uns kommt."