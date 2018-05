Ohr auf Unterarm gezüchtet und dann transplantiert

„Das Ziel ist, dass es am Ende gut aussieht, Gefühl hat, und in fünf Jahren wird einer, der sie nicht kennt, es nicht einmal bemerken“, sagte der zuständige Militärarzt am William Beaumont Army Medical Center in El Paso im US-Bundesstaat Texas laut einer Mitteilung der US Army. Bei dem „revolutionären Eingriff“ handle es sich um „den ersten seiner Art in der Armee“, heißt es in der Stellungnahme.