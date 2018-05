Türkis-Blau legt um 2,5 Prozentpunkte zu

Die Grünen stehen dagegen bundesweit alles andere als gut da. Sie schaffen nach dem Debakel bei der Landtagwahl in Kärnten und dem Glawischnig-Wechsel zu Novomatic gerade einmal zwei Prozent. Noch nicht berücksichtigt wurde in der Umfrage das neuerliche Debakel der Grünen bei der Landtagswahl in Salzburg und ihr überraschender Sieg bei der Bürgermeisterwahl in Innsbruck.