Innsbruck: Grüner Willi am Bürgermeister-Thron

Politische Akzente

Auf die Frage nach den ersten politischen Akzenten erklärt Willi: „Ich bin angetreten, um aus Bürgerinformation, die schon sehr gut ausgebaut war, echte Bürgerbeteiligung zu machen. In allen Prozessen, die jetzt laufen, möchte ich ganz schnell versuchen diesen neuen Stil zu praktizieren. Ich möchte am ersten Tag meiner Amtszeit Bildungseinrichtungen besuchen.“ Bildung, so Willi, sei der Start ins Leben und je besser dieser Start sei - und da könne die Stadt Innsbruck viel tun - umso mehr könne man den Kindern mitgeben. „Am zweiten Tag“, schildert Willi sein Vorhaben, „möchte ich die Nachbarbürgermeister besuchen, weil mir eine gute Nachbarschaft extrem wichtig ist. Am dritten Tag möchte ich schauen, wie es es mit den Finanzen für die kommenden sechs Jahre aussieht. Ich brauche ein Bild, wie groß die finaziellen Spielräume voraussichtlich sein werden, denn davon hängt auch ab, was wir alles umsetzen können.“