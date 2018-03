Kärntner Grüne verlieren Millionen an Förderungen

Wird Kärntner Parteizentrale der Grünen geschlossen?

Auch die Parteizentrale in Klagenfurt könnte geschlossen werden, erste Details dazu will man in der Partei in den nächsten Tagen beraten. Wann der Parteivorstand zusammentritt, ist noch offen, anvisiert wird ein Termin Ende dieser oder Anfang nächster Woche. Schon die Tiroler Landtagswahl hatte für die Grünen negative finanzielle Auswirkungen. Mit Platz vier hinter der FPÖ verloren die Tiroler Grünen ihren Bundesratssitz - und damit die Grünen den Klubstatus im Parlament. Mit bisher vier Bundesrats-Mandataren hatten die Grünen noch den Fraktionsstatus - und somit 92.000 Euro pro Quartal an Klubförderung.