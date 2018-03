Was sagt Ihr Gewissen dazu, Frau Glawischnig?

Das Novomatic-Forum mit Blick auf den Wiener Naschmarkt. Im zweiten Stock steht Eva Glawischnig am Fenster und atmet die eisige Luft ein. Die Marktstände sind in einen Schleier aus Nebel und Schneeflocken gehüllt. Während die Kollegen von krone.tv ihre Kameras positionieren und im Nebenzimmer ihr Ehemann und der ältere Sohn warten, führen wir ein bisschen Smalltalk. Novomatic als Ort des Dialogs, die Bedeutung von Corporate Responsibility, wie sie sich freue, in einem globalen Konzern Verantwortung zu tragen und so weiter und so fort.