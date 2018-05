Seehofer will Bin Ladens Leibwächter abschieben

„Abschiebung in ein Land, wo Todesstrafe droht, verstoßt nicht gegen Gesetz“

Die Abschiebung eines Gefährders in ein Zielland, in dem ihm die Verhängung der Todesstrafe droht, verstoße nicht gegen das Grundgesetz, wenn eine Vollstreckung der Todesstrafe ausgeschlossen sei, hieß es in dem Beschluss aus Karlsruhe. „Das ist übrigens ein sehr vernünftiges Urteil“, sagte Seehofer. Auf die Nachfrage, ob es Auswirkungen auf den konkreten Fall Sami A. habe, antwortete der Minister mit Ja.