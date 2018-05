Bezügelimit in Landesbetrieben greift öfter nicht

Manager-Verträge laut Landesverordnung

Die Manager-Verträge würden inhaltlich der Landes-Vertragsschablonenverordnung entsprechen, betont man in der Energie AG zu all diesen Zahlen. Etwaige Abweichungen zum Gehalt des LH können sich aus unterschiedlichen jährlichen Wertanpassungen ergeben, wobei diese Vorgangsweise zulässig sei. Heuer hat der Landeshauptmann, wie die anderen Politiker in Oberösterreich, eine Nulllohnrunde. Die Beträge werden also noch weiter auseinanderklaffen.