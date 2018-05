Sobotka: „Poller für Provisorium nicht adäquat!“

„Ganze Gruppe auszuschließen ist falsch“

Sobotka ist am Dienstagabend einer der Redner beim „Fest der Freude“ am Heldenplatz. Der Nationalratspräsident halte es für wichtig den Gedanken des Nicht-Vergessens der Gräueltaten des Nationalsozialismus auch der nächsten Generation zu vermitteln. Davon, dass die Freiheitlichen nicht bei den Festlichkeiten zum Gedenken an die Opfer teilnehmen, hält er allerdings wenig. „Eine ganze Gruppe auszuschließen ist falsch, pauschalisieren ist falsch“, stellte Sobotka im „Krone“-Gespräch klar.