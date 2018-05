Österreich feiert Befreiung von Nazi-Regime

Mit dem „Fest der Freude“ am Dienstagnachmittag auf dem Wiener Heldenplatz feiert Österreich das Kriegsende sowie die Befreiung durch die Allierten am 8. Mai 1945. Damals endete die grausame Herrschaft der Nationalsozialisten in Österreich, die nicht nur Millionen Menschen das Leben kostete, sondern das Land auch in einen schrecklichen Krieg trieb. Seit 2013 spielen die Wiener Symphoniker aus diesem Anlass alljährlich ein Gratiskonzert, unter den Festrednern wird heuer Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka sein.